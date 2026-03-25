LA PAZ, BCS., 25 de marzo. — Un juez de control vinculó a proceso a la exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), Fernanda “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), junto con otros dos exfuncionarios y un particular.

Según las indagatorias expuestas en la audiencia, los exservidores públicos, durante su gestión por esa dependencia, habrían realizado múltiples operaciones financieras presuntamente irregulares, vinculadas con recursos públicos.

Red de operaciones bajo investigación

De acuerdo con la Fiscalía Estatal Anticorrupción de BCS, la imputación deriva de investigaciones amplias sobre el manejo de recursos públicos en el INVI durante el periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2023.

Lee también Vinculan a proceso a 4 personas por secuestro express en Reynosa, Tamaulipas; eran elementos de una corporación de seguridad

Por estos hechos previamente fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva el ex jefe del Departamento de Contabilidad, Javier “N”, por presunto daño patrimonial.

Las indagatorias señalan que las operaciones financieras bajo análisis superarían los 54 millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de la exdirectora se le atribuye la presunta disposición de recursos de alrededor de 762 mil pesos para uso personal. También fueron vinculados a proceso el exdirector de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”, y un particular identificado como Jonathan “N”.

El fiscal anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz, declaró que las investigaciones continúan ya que existirían más personas presuntamente involucradas.

Lee también Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas

Cabe recordar que Villarreal González fue nombrada como titular del INVI en 2021 por el gobernador, Víctor Castro Cosió, al inicio de su administración, y fue removida en octubre de 2023, tras observaciones de Contraloría estatal.

En ese momento el mandatario estatal informó que asumiría funciones como “enlace de temas políticos” en la Secretaría General de Gobierno, entonces encabezada por Homero Davis Castro; sin embargo, dicho cargo no formaba parte del organigrama oficial del Gobierno estatal y meses después se supo que no se integró al equipo de trabajo.

En este contexto, familiares del ex jefe del Departamento de Contabilidad, han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político electorales en procesos internos de Morena. Estos señalamientos han sido rechazados por autoridades estatales y por el hoy senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Lee también Tras 29 años de ausencia, zoológico de Chiapas exhibe ejemplar de águila arpía; inauguran primera etapa de trabajos de mejoramiento y remodelación

Medidas cautelares y proceso en curso

El juez impuso a los imputados medidas cautelares que incluyen la presentación periódica, la prohibición de salir del país y restricciones para acercarse a la institución o a personas relacionadas con el proceso.

Al salir de la audiencia, la exfuncionaria, aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su interés en que los hechos sean esclarecidos.

“Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

Lee también Detienen en Jalisco a presunto feminicida de abuela y nieto en Los Mochis; estaba prófugo desde 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr