LA PAZ, BCS.- A siete horas de haber iniciado, el bloqueo en los accesos al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo continuaba la noche de este lunes, en medio de la exigencia de familiares de personas desaparecidas que demandan avances en las labores de búsqueda.

La protesta comenzó hacia las 15:00 horas, encabezada por familiares y amigos de Juan Luis Chico Torres, joven reportado como desaparecido el fin de semana tras acudir a las fiestas patronales de San José del Cabo. Con el paso de las horas, se sumaron otras familias con casos similares, ampliando la exigencia a resultados concretos por parte de las autoridades.

El cierre a la circulación se mantiene en ambos sentidos en la autopista hacia el aeropuerto, a la altura del kilómetro 101, de acuerdo con reportes oficiales de CAPUFE y del propio Grupo Aeroportuario del Pacífico. La interrupción ha provocado congestionamiento vehicular, con afectaciones tanto a turistas como a residentes que intentaban ingresar o salir de la terminal aérea.

Lee también Familiares de joven desaparecido en BCS bloquean accesos al Aeropuerto de San José del Cabo; demandan avances en su búsqueda

Bloqueo en el aeropuerto de San José del Cabo. Foto: Especial

Durante la tarde y noche se presentaron en la zona elementos de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales, entre ellos el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, y el procurador de justicia del estado, Antonio López Rodríguez, quien se encontraba en la capital del estado y se movilizó a Los Cabos.

El procurador sostuvo un encuentro con familiares de personas no localizadas, a quienes —según les dijo en la zona de protesta— mantienen operativos de búsqueda activos. No obstante, hasta pasadas las 22:00 horas, no se había informado sobre acuerdos que permitan liberar la vialidad.

En el lugar, familiares y amigos del joven desaparecido exigieron su localización con vida y, en algunos momentos, increparon a elementos de seguridad ante la falta de resultados, varios de ellos, con lágrimas y con gritos exigían la búsqueda inmediata.

Lee también Productores de frijol retoman bloqueos en la capital de Zacatecas; advierten más movilizaciones si no hay respuesta

Comunicado del aeropuerto respecto al bloqueo. Foto: Especial

Pese al bloqueo, autoridades del Aeropuerto Internacional de Los Cabos informaron que las operaciones aéreas se mantienen en curso, aunque recomendaron a los usuarios tomar previsiones ante las afectaciones viales. Varios turistas y residentes avanzaron caminando con maletas y mochilas.

La protesta ocurre en un contexto en el que autoridades de Baja California Sur han reconocido un incremento en los reportes de desaparición, mientras colectivos de búsqueda han intensificado labores en campo, con hallazgos de fosas en municipios como Los Cabos y Comondú.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL