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Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron un reporte de explosión registrado en el , en la intersección de las calles Rangel y Santos Degollado, en la comunidad de Contreras, donde se ubica la iglesia de San José.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba una fiesta patronal en la que se utilizaba pirotecnia.

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Durante las actividades, parte del material pirotécnico habría ingresado al interior del templo, lo que provocó una fuerte explosión que generó alarma entre los asistentes.

Como resultado del siniestro, se confirmó el fallecimiento de un hombre identificado como Armando “N”, de aproximadamente 40 años de edad, quien formaba parte de la banda musical Cerro Prieto que participaba en la celebración.

Asimismo, al menos seis personas resultaron lesionadas con diversas heridas. Algunas de ellas fueron trasladadas a centros hospitalarios en vehículos particulares para recibir atención médica.

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Además de las afectaciones humanas, se reportaron daños materiales en la fachada de la iglesia, derivado de la explosión.

Tras lo ocurrido, corporaciones de emergencia acordonaron el área para garantizar la seguridad de la población y permitir el inicio de las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer las causas del siniestro.

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afcl

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