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Aguascalientes, Ags.- El tren de carga con destino a Ciudad Juárez se descarriló en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, dejando sin vida a un hombre originario de Honduras y a siete personas lesionadas, cinco hondureños, uno de El Salvador y uno mexicano.
Las víctimas viajaban de forma irregular en los vagones del ferrocarril que transportaba acero.
La persona fallecida fue identificada como José Ricard, de 40 años, quien se dirigía a la frontera norte, con el anhelo de cruzar a Estados Unidos por el 'sueño americano'.
Los lesionados fueron trasladados a instituciones de salud para su atención médica.
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La Fiscalía General del Estado informó que el accidente ferroviario ocurrió a las 11:15 horas de este 19 de marzo de 2026, en la comunidad Estancia de Chora, municipio de Tepezalá.
Más de 10 mil 900 toneladas de acero quedaron esparcidas en los vagones y góndolas volcadas. No se reportaron víctimas del personal del tren carguero.
El cuerpo del extranjero fallecido ingresó a la unidad del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y Fuerzas del Estado resguardan la zona, en donde se realizan maniobras para reincorporar las góndolas y máquinas del tren a las vías y levantar el acero.
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