Tlaxcala, Tlax.- La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó un convenio de colaboración con la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, para fortalecer los procesos de regulación ambiental mediante una estrategia conjunta entre la administración estatal y la iniciativa privada.

“Nos faltan muchos retos y el trabajo de las y los pequeños textileros y de grandes empresas que, tal vez antes llegaban a generar descargas incorrectas al río. Hoy tenemos que ir cerrando todos esos canales y que cada empresa se haga responsable también de su saneamiento. Es una tarea titánica, pero tenemos que seguir trabajando en ello”, dijo la mandataria tras la firma del convenio que considera la adhesión empresarial al Programa de Auditoría Ambiental “Por el Bienestar del Medio Ambiente”.

Desde la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chimalpa, Cuéllar Cisneros afirmó que, con proyectos como la Sala Inmersiva del Agua y el Eco-Parque “Federico Silva”, equipados con tecnología alemana, así como la rehabilitación de 26 sistemas de saneamiento en municipios y el 65 por ciento de certificación del agua tratada, Tlaxcala se consolida como un referente nacional al impulsar una política integral que vincula el desarrollo industrial con la protección del medio ambiente.

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Gobernadora de Tlaxcala y Cámara de la Industria Textil firman convenio de colaboración; fortalecen procesos de regulación ambiental. Foto: Especial.

La titular del Ejecutivo señaló que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han iniciado los trabajos de saneamiento de la cuenca del Río Zahuapan, con una inversión de 460 millones de pesos en una primera etapa en el municipio de Tlaxco; además, en Apizaco, se destinarán mil millones de pesos, con el propósito de realizar acciones que permitan reducir enfermedades renales en la zona.

El presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Gustavo Lezama González, sostuvo que estas acciones son una muestra clara de que en Tlaxcala el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental avanzan de la mano para enfrentar retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y recursos naturales, de manera coordinada, transparente y con resultados.

“El sector textil ha sido históricamente un pilar de desarrollo económico en Tlaxcala, generamos empleo, impulsamos cadenas de valor, contribuimos al crecimiento regional. Por ello, este esfuerzo conjunto requiere también del acompañamiento institucional necesario para transitar con certeza y visión de futuro hacia un modelo de producción cada vez más limpio y eficiente”, puntualizó.

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