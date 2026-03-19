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Michoacán. - Como parte de las investigaciones del , personal de fuerzas estatales y federales, detuvieron a parte del Cabildo y a los mandos policiales del municipio de Chavinda, Michoacán.

Se trata de: la síndica, Ana Laura Covarrubias Ramos; los , Jesús Vega Ayala y Paulo César Alejandre Cárdenas; así como el director y el subdirector de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Jacobo García y César Adrián Olmos Sánchez, respectivamente.

El personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de fuerzas federales, aseguraron a los servidores públicos municipales, un vehículo balizado, dos fusiles de asalto, un arma corta, cargadores, droga y un chaleco e insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización para la que presuntamente trabajaban.

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Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, para su formal puesta a disposición.

Este es el primer golpe asestado dentro del Operativo Enjambre, puesto en marcha ya en el estado de Michoacán, encaminado a la relacionados o al servicio del crimen organizado.

Hasta el momento, el alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, Armando Pérez Mendoza, no se ha pronunciado sobre la detención de parte de su cabildo y de sus mandos policiales, investigados por su colusión con el CJNG.

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dmrr/cr

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