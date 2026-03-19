Tabasco. - Al señalar que el complejo petrolero, tiene detectores de gas y medidores de presión que alertaron de una fuga y no fue atendida correctamente, los familiares de una de las cinco víctimas fatales del incendio en la refinería Olmeca, de Dos Bocas en Paraíso, acusaron que se trató de una negligencia.

Este jueves por la mañana, familiares y amigos de Ezequiel Ramírez, uno de los fallecidos en el incendio de la Refinería Olmeca, sepultaron su cuerpo en el panteón de la ranchería Tierra y Libertad en Cunduacán.

El joven Luis Ramírez, hijo de Ezequiel, señaló que ya vieron el video en el que se observa el momento exacto en el que ocurre el siniestro y el vehículo en el que viajaban las personas que perdieron la vida, circula lentamente y al aproximarse a la barda perimetral estalla por la acumulación de gas que había.

“Tenemos compañeros más que nada ahí. Y al momento que nosotros vamos a la fiscalía, por ahí una de las que estaban adentro nos dijo: No, el olor se empezó a sentir y ya estaba reportado. No le podría confirmar las cosas, porque no tengo las pruebas exactamente”, señaló.

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Señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede minimizar la situación, sino que debe investigar a fondo lo ocurrido y responder a los deudos de las víctimas que han quedado en el desamparo.

Ezequiel quien perdió la vida, se desempeñaba como Guardia de Seguridad de la compañía denominada Grupo SIPPSA, que daba servicio a la Refinería y es una de las víctimas mortales de este lamentable hecho. Le sobreviven dos hijos adultos, una esposa ahora viuda y tres nietos quienes este jueves, en medio del dolor, la incertidumbre y la impotencia, le dieron cristiana sepultura.

El miércoles, familiares y amigos velaron y sepultaron a Fernando Arias, otro de los trabajadores fallecidos en la explosión Foto: Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

El miércoles, familiares y amigos velaron y sepultaron a Fernando Arias, otro de los trabajadores fallecidos en la explosión, que dejó a su esposa viuda y a un niño huérfano.

En el panteón los asistentes al sepelio lanzamos gritos de “¡queremos justicia!”. Fernando también trabajaba como vigilante de la empresa Grupo SIPPSA.

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