Más Información

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito; "la banca ha dado mucho, necesitamos que dé más”

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito; "la banca ha dado mucho, necesitamos que dé más”

Banqueros impulsan pago de gasolina con QR; ofrecen más financiamiento para impulsar Pymes

Banqueros impulsan pago de gasolina con QR; ofrecen más financiamiento para impulsar Pymes

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU

Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU

Manuel Velasco pide reciprocidad a Morena y apoyar eventual candidatura de Ruth González, esposa de Gallardo; descarta nepotismo en SLP

Manuel Velasco pide reciprocidad a Morena y apoyar eventual candidatura de Ruth González, esposa de Gallardo; descarta nepotismo en SLP

Pío López Obrador reaparece tras carpetazo a investigación por video de sobres amarillos; acusa a Loret de "vil montaje"

Pío López Obrador reaparece tras carpetazo a investigación por video de sobres amarillos; acusa a Loret de "vil montaje"

Tabasco. - Al señalar que el complejo petrolero, tiene detectores de gas y medidores de presión que alertaron de una fuga y no fue atendida correctamente, los familiares de una de las cinco víctimas fatales del incendio en la , de Dos Bocas en Paraíso, acusaron que se trató de una negligencia.

Este jueves por la mañana, familiares y amigos de Ezequiel Ramírez, uno de los fallecidos en el incendio de la Refinería Olmeca, sepultaron su cuerpo en el panteón de la ranchería Tierra y Libertad en .

El joven Luis Ramírez, hijo de Ezequiel, señaló que ya vieron el video en el que se observa el momento exacto en el que ocurre el siniestro y el vehículo en el que viajaban las personas que perdieron la vida, circula lentamente y al aproximarse a la barda perimetral estalla por la acumulación de gas que había.

“Tenemos compañeros más que nada ahí. Y al momento que nosotros vamos a la fiscalía, por ahí una de las que estaban adentro nos dijo: No, el olor se empezó a sentir y ya estaba reportado. No le podría confirmar las cosas, porque no tengo las pruebas exactamente”, señaló.

Lee también

Señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede minimizar la situación, sino que debe investigar a fondo lo ocurrido y responder a los deudos de las víctimas que han quedado en el desamparo.

Ezequiel quien perdió la vida, se desempeñaba como de la compañía denominada Grupo SIPPSA, que daba servicio a la Refinería y es una de las víctimas mortales de este lamentable hecho. Le sobreviven dos hijos adultos, una esposa ahora viuda y tres nietos quienes este jueves, en medio del dolor, la incertidumbre y la impotencia, le dieron cristiana sepultura.

El miércoles, familiares y amigos velaron y sepultaron a Fernando Arias, otro de los trabajadores fallecidos en la explosión Foto: Foto: Luma López / EL UNIVERSAL
El miércoles, familiares y amigos velaron y sepultaron a Fernando Arias, otro de los trabajadores fallecidos en la explosión Foto: Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

El miércoles, familiares y amigos velaron y sepultaron a Fernando Arias, otro de los trabajadores fallecidos en la explosión, que dejó a su esposa viuda y a un niño huérfano.

En el panteón los asistentes al sepelio lanzamos gritos de “¡queremos justicia!”. Fernando también trabajaba como vigilante de la empresa Grupo SIPPSA.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]