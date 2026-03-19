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Mérida, Yucatán. - En la víspera del inicio de la primavera, el frío regresó a Yucatán y, de acuerdo con los pronósticos, estas prevalecerán hasta el próximo sábado.

La “heladez” es debido a la que impulsó el Frente Frío No. 41, el cual provocó en las primeras horas de este jueves un marcado descenso en las temperaturas.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) señaló que la masa de aire polar provocó que, al amanecer de hoy, los termómetros descendieron hasta los 13 grados en la zona sur del estado y 16 grados en la capital yucateca.

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Asimismo, luego del mediodía se presentaron temperaturas máximas entre 24 y 26 grados centígrados.

En la zona costera continúan los vientos de hasta 50 kph por el “norte” que dejó a su paso el frente frío No. 41 y que mantiene a la navegación.

Procivy recalcó que el fin de semana prevalecerá ambiente fresco, especialmente durante las noches y madrugadas, y no se descarta la presencia de chubascos por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

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dmrr/cr

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