Pachuca.- Con un gasto de 175 millones 975 mil 795 pesos para la reparación e inhabilitación de tomas clandestinas, Hidalgo se coloca como la entidad con mayor carga financiera por estos delitos a nivel nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM.

Se dio a conocer que esta entidad no solo tiene el mayor número de tomas clandestinas en el país, al concentrar 28.4% del robo de gasolina, sino también el mayor costo por este delito, lo que supera a entidades como Jalisco, con 108.2 millones de pesos, y Guanajuato, con 55 millones de pesos.

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De acuerdo con este organismo, el gasto a nivel nacional por el robo de combustible a través de tomas clandestinas alcanzó los 652 millones 653 mil pesos en 2025, cifra que en 2023 tuvo el monto más alto con 786.9 millones de pesos. Para 2024 fueron 671.9 millones y, en 2025, la cifra se ubicó en más de 652 millones de pesos.

Se informó también que los ductos de hidrocarburos concentran la mayor parte de la inversión, pues el año pasado se destinaron 578.8 millones de pesos para su reparación, frente a 73.1 millones en ductos de gas LP.

Con ello, se indicó que nueve de cada 10 pesos se destinan a la atención de tomas clandestinas relacionadas con hidrocarburos, lo que se correlaciona directamente con la incidencia de delitos en estados como Hidalgo, que se ubica a la cabeza.

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En cuanto a gas LP, la mayor inversión la encabeza Puebla, ya que también es la entidad con el mayor número de tomas en ese rubro, con 39.01% del total. El gasto para estos ductos es de apenas 11.22%; sin embargo, estas perforaciones, de acuerdo con especialistas, tienen un mayor riesgo por su explosividad.

Este organismo también advirtió que el costo no solo debe medirse en términos económicos, sino también por los riesgos a la seguridad de la población y los daños al medio ambiente.

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