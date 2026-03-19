Reynosa.- Restos humanos calcinados, un cráneo, dos celulares, aretes, pulseras y una uña postiza fueron localizados en una tubería de drenaje a un costado del Puente Pharr en Reynosa, Tamaulipas.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos documentó este hallazgo donde se presume se trata de restos de una mujer.

Edith González, presidenta del colectivo, destacó que el descubrimiento ocurrió a un costado del puente internacional Reynosa-Phar, junto al CETIS 73, donde realizaban labores de rastreo y llegaron hasta el drenaje pluvial.

Dentro de la tubería encontraron restos óseos dispersos que, por sus características, podrían corresponder a un cuerpo completo de mujer.

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“Encontramos restos óseos aquí, a la orilla del puente Phar, en una alcantarilla. Hay un cráneo, al parecer están todos los restos, también celulares, pulseras".

Entre los indicios localizados destacan varillas metálicas que presumen formarían parte de un brasier, lo que apunta a que la víctima podría ser una mujer.

Las integrantes del colectivo documentaron el hallazgo con fotografías y exigieron la intervención inmediata de las autoridades para el levantamiento de los restos e inicio de las investigaciones.

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