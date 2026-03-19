Pachuca.- Encuentran sin vida a tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos en Santiago Tulantepec, Hidalgo, tras acudir a vender varias camionetas a Tulancingo. Las víctimas fueron abandonadas en un predio del Estado de México.

Familiares y la Fundación Sonrisas Perdidas confirmaron el hallazgo de Edgar Miguel Hernández Méndez, Luis Ángel Tapia Flores y Luis Enrique Tapia Hernández, de 30, 40 y 17 años de edad; estos últimos, padre e hijo.

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Los reportes señalan que los cadáveres fueron abandonados a la orilla de la carretera en el Estado de México, en la localidad de Nopaltepec.

La última conexión se registró poco antes de las seis de la tarde del martes, luego de que los tres salieron de Tulantepec para la venta de las camionetas que serían entregadas en la localidad de Medias Tierras, perteneciente a Tulancingo.

Sus familiares reportaron que uno de los vehículos, que aún permanece sin ser localizado, fue visto en el lugar conocido como la “Y”; esa fue la última noticia sobre el paradero de los hombres.

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Tras los hechos, se comenzó una búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades. A través de un operativo, se ubicaron dos de las tres unidades; por la noche se confirmó el hallazgo de sus cuerpos.

La Fundación Sonrisas Perdidas posteó en sus redes sociales el hallazgo sin vida de los tres hombres. En tanto, un mensaje difundido por la hija de Luis Ángel Tapia señala: “Muchas gracias a quienes compartieron; de todo corazón se les agradece. Ya fueron localizados”.

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