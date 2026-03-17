Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que las fuerzas federales y estatales continúan con la búsqueda de los tres trabajadores mineros restantes de Concordia y de los cuatro turistas originarios del Estado de México que desaparecieron el pasado tres de febrero en Mazatlán.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal habló del informe que se rinde en la Mesa de Seguridad, en la que se destacó por parte de la Fiscalía General de la República, la reciente apertura de 22 carpetas de investigación, 16 de ellas, con detenidos en diversos operativos en forma reciente.

Sobre el caso de los tres mineros, de un grupo de diez que fueron privados de su libertad la noche del 23 de enero pasado en Concordia, de los cuales, siete de ellos, fueron encontrados muertos en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, indicó que aún se continua su búsqueda por diversas zonas del sur del estado.

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Rocha Moya, indicó que lo mismo sucede, con los cuatro turistas del sexo masculino, procedentes del Estado de México que permanecen en calidad de desaparecidos, cuya búsqueda no se ha cerrado, se continúan con diversas acciones por parte de las diversas instancias federales y estatales.

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (17/03/2026). Foto: Especial

La noche del pasado martes tres de febrero, un grupo de seis visitantes se divertían en la zona de Cerritos, en Mazatlán, a bordo de vehículos Riaizer que fueron rentados, cuando personas armadas, los privaron de su libertad.

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Con el reporte del hecho, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo y lograron localizar a Monserrat “N”, de 28 años de edad y a su hija menor de nueve, las cuales fueron abandonadas por sus captores en una comunidad cercana.

Tras la denuncia de la privación de la libertad, se emitieron fichas de localización de Omar Alexis “N”, de 30 años, Oscar “N”, de 30, Javier “N” de 26 y Gregorio “N” de 18 años, sin que a la fecha se conozca su paradero.

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