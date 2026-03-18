Familiares de personas desaparecidas realizaron una ceremonia para conmemorar los 15 años de la llamada Masacre de Allende, Coahuila, así como exigir verdad en las desapariciones que se dieron antes y después de estos hechos.

Rosa Zamarripa Castillo, integrante del colectivo Alas de Esperanza, mencionó que Allende no fue solo un escenario de tragedia, sino la suma de vidas de gente trabajadora, de sueños interrumpidos y de familias que se negaron a abandonar sus raíces.

“No estamos aquí para pedir un favor, sino para exigir que la verdad se mantenga viva”, comentó la buscadora, Rosa Zamarripa Castillo.

Familiares de personas desaparecidas realizan ceremonia en conmemoración de la Masacre de Allende, Coahuila; exigen justicia. Foto: Especial.

Fue el 18 de marzo de 2011 cuando inició la conocida como Masacre de Allende, en el que Los Zetas asesinaron y desaparecieron a familias enteras a causa de una supuesta traición por parte de operadores del cártel en la zona.

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Los hechos ocurrieron entre el 18 y 20 de marzo, sin embargo, antes y después de estos acontecimientos, calificados por las familias como un delito de lesa humanidad, el grupo criminal dominaba el territorio. Las desapariciones y homicidios tanto en Allende como en las regiones Carbonífera y Norte de Coahuila, eran comunes.

“El crimen organizado intentó borrar sus nombres, aquí estamos para pronunciarlos con orgullo”, dijo Andrea Ramos Salas, hija de Rogelio Ramos Hernández, desparecido junto a dos compañeros el 13 de julio de 2009 en Piedras Negras.

Exigió a las autoridades que no vean a sus desaparecidos como un papel, sino que vean a los hijos que crecieron sin el abrazo de sus padres, a los hogares rotos.

Familiares de personas desaparecidas realizan ceremonia en conmemoración de la Masacre de Allende, Coahuila; exigen justicia. Foto: Especial.

Así mismo, Andrea Ramos Salas exigió que la justicia no sea una promesa lejana y que la conmemoración no sea un evento, sino la búsqueda inalcanzable, en la transparencia y garantía de que nadie más tenga qué crecer con un asiento vacío y mil preguntas sin respuesta.

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Rosa Zamarripa Castillo comentó que hace durante años tuvieron que guardar el dolor en el rincón más profundo. Sin embargo, ahora ese miedo se ha transformado en una fuerza que nadie puede callar.

“Son 15 años desde que el tiempo se detuvo en nuestras casas. El tiempo sólo nos enseña a vivir con la ausencia. No podemos aceptar el olvido”, expresó.

Añadió que el memorial en Allende debe de ser un recordatorio de que la omisión de las autoridades costó vidas, por lo que su compromiso debe ser que ningún otro hogar vuelva a sentir el terror que vivieron.

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