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Cuernavaca, Mor.- Un apagón dejó en penumbras a la parte norte de , luego de fuertes rachas de viento y copiosa.

Usuarios de la zona centro de Cuernavaca declararon que en sus reportes a la Comisión Federal de Electricidad (), reciben como respuesta un número de folio y la recomendación de llamar nuevamente a las 23:00 horas porque la afectación fue grave.

Habitantes de la zona oriente subieron a redes sociales dos videos donde se ve el momento en que explota un transformador por el bulevar .

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jecg/cr

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