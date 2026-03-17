Cuernavaca, Mor.- Un apagón dejó en penumbras a la parte norte de Cuernavaca, luego de fuertes rachas de viento y lluvia copiosa.

Usuarios de la zona centro de Cuernavaca declararon que en sus reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reciben como respuesta un número de folio y la recomendación de llamar nuevamente a las 23:00 horas porque la afectación fue grave.

Habitantes de la zona oriente subieron a redes sociales dos videos donde se ve el momento en que explota un transformador por el bulevar Cuauhnáhuac.

*¡ASÍ EXPLOTÓ💥 UN TRANSFORMADOR EN CUERNACAVA! * Una luz cegadora, un estruendo seco y momentos de tensión se vivieron la noche de este martes en Cuernavaca, luego de la explosión de un transformador sobre el bulevar Cuauhnáhuac. El incidente generó alarma entre vecinos 😱 pic.twitter.com/5jpK6YXeBC — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 18, 2026

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