Hermosillo, Sonora.- Con una inversión superior a 5 mil millones de pesos y el objetivo de fortalecer la conectividad entre México y Estados Unidos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el arranque de la construcción de infraestructura de fibra óptica en la salida sur de Hermosillo.

Del total de recursos, más de mil 250 millones de pesos serán destinados a Sonora, como parte del Proyecto Tikva, una iniciativa que contempla el despliegue de más de tres mil kilómetros de red de alta capacidad para integrar tecnológicamente ambos países.

Durante el evento, el mandatario estatal, acompañado por Simón Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, y Drew Hoster, destacó que esta obra posiciona a Sonora como un nodo estratégico en el intercambio de datos y el desarrollo tecnológico binacional.

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El proyecto beneficiará a más de 16 ciudades, entre ellas Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, al ampliar el acceso a internet de alta velocidad en comunidades con rezago en conectividad.

Además de reducir la brecha digital, la nueva red permitirá fortalecer sectores como la manufactura, la minería, la agricultura y la industria tecnológica, así como impulsar proyectos de nearshoring al facilitar una conexión directa y eficiente con el mercado estadounidense.

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Las autoridades señalaron que esta infraestructura también tendrá un impacto social relevante al ampliar el acceso a servicios como educación en línea, telemedicina y plataformas digitales en zonas históricamente marginadas.

Con este proyecto, el Gobierno de Sonora apuesta por consolidar al estado como un punto clave en la integración digital entre México y Estados Unidos, y como un destino atractivo para la inversión tecnológica.

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