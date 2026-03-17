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El paso del provocó afectaciones en seis municipios de Tabasco: Teapa, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Paraíso y Nacajuca, impactando un total de 21 comunidades, principalmente por encharcamientos pluviales.

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) informó que mantiene coordinación permanente con las unidades municipales de Protección Civil, así como con elementos de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional, a fin de implementar estrategias de atención y salvaguardar la integridad de la población ante lasadversas.

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto, se registran 111 viviendas afectadas, así como la pérdida de techos en dos casas habitación en los municipios de Cunduacán y Paraíso.

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Además se atendieron tres reportes de sobre vías públicas que afectaban la circulación vehicular, los cuales fueron retirados por el Centro Regional Sierra y la Unidad Municipal de Protección Civil de Cunduacán, respectivamente.

Como medida preventiva, se habilitó un refugio temporal en la comunidad Lomitas, Nacajuca, donde fueron trasladadas nueve personas de dos familias a la Escuela Primaria “Gustavo Ovando Ríos”, con la colaboración de la Dirección de Bomberos del IPCET en las acciones de evacuación y atención en el lugar.

Por su parte, la Dirección Operativa y de Apoyo a la Población del IPCET mantiene operativos de recorridos permanentes para la atención de emergencias, a través de sus centros regionales.

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aov/cr

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