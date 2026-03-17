Una intensa nevada se registra en las partes altas del Cofre de Perote, una montaña ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

El paso del Frente Frío número 41 provocó desde la noche de ayer la caída de agua nieve, sin embargo durante la tarde de hoy una intensa nevada se registra en la octava montaña más alta de México.

Se trata de la cuarta nevada de la temporada invernal 2025-2026, explicó la jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes.

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Autoridades estatales pidieron a la población extremar preocupaciones en la zona por la nieve, así como por el drástico descenso de la temperatura.

La Secretaría de Protección Civil estatal mantiene una alerta gris en fase de Acción por el frente frío y vientos del Norte.

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Y es que el frente frío cruza con rapidez el estado de Veracruz impulsado por una potente masa de aire ártico, lo que ocasiona nublados con lluvias y tormentas (descargas eléctricas, viento en rachas, posible granizo y en ocasiones torbellinos), evento de Norte intenso, descenso de temperatura y oleaje elevado.

Se mantienen la probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana, así como caída de nieve o aguanieve en las cimas más altas.

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