Aguascalientes, Aguascalientes.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel entregó armamento y municiones, por un valor de 24 millones de pesos, a las corporaciones de seguridad pública del estado y los 11 municipios que conforman Aguascalientes.

La dotación consistió en 591 armas, 950 cargadores y más de 586 mil municiones para fortalecer la labor que realizan los uniformados para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población.

“Buscamos que las y los policías cuenten con el equipamiento, la tecnología, la capacitación y los vehículos que les permitan desempeñar su labor en bien de la ciudadanía. Estamos de su lado, porque ustedes siempre están donde más se necesita; valoramos y reconocemos su desempeño para que en Aguascalientes podamos vivir en paz”, aseveró.

El valor del armamento y municiones entregadas asciende a 24 millones de pesos. Foto: Especial

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Asimismo, pidió a las y los policías actuar con sensibilidad y profesionalismo para que la ciudadanía los vea como servidores públicos dispuestos a defender la sana convivencia, el orden y la seguridad que distinguen a Aguascalientes a nivel nacional e internacional.

“Blindar a los municipios y al estado significa que las familias se sientan protegidas y que tengan la certeza de que siempre serán escuchadas, porque en Aguascalientes nuestro principal objetivo es la protección total de nuestra gente”, especificó Jiménez Esquivel.

En su momento, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado aseguró que “estas herramientas servirán para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad pública, al permitir mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo, reforzar las labores de prevención y garantizar una mayor protección para la ciudadanía de Aguascalientes”.

El evento se realizó en las instalaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (Unpol). Foto: Especial

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Parte del evento, la gobernadora Tere Jiménez presenció una exhibición de tiro, en el evento que se realizó en las instalaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (Unpol).

Donde acudieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; César Medina, presidente municipal de Jesús María; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano.

Así como Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Nancy Jeanette Gutierrez Ruvalcaba, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Cecilia Pacheco Rangel, rectora de la Unpol, y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes.

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