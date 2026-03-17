Pachuca.- A través de un operativo y persecución, fueron detenidos cuatro sujetos presuntamente relacionados con diversos robos en la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se recibió notificación sobre la presencia de un vehículo en el que se habrían cometido diversos robos. Ante ello, se iniciaron labores de videovigilancia, donde se detectó la unidad involucrada en actividades delictivas.

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De esta manera, se montó un operativo sobre el Río de las Avenidas, en la capital del estado, donde se dio seguimiento a una unidad en la que se transportaban cuatro sujetos.

Al intervenir el vehículo, se aseguró a cuatro personas originarias de Tlaxcala y del Estado de México, identificadas con las iniciales A.M.Q., G.G.G., J.L.G., así como S.I.A. De igual manera, se les aseguró un arma corta calibre 9 mm con cargador abastecido, más de 500 dosis de droga, entre ellas marihuana y cristal, así como un inhibidor de señal con 16 antenas, dispositivo utilizado para bloquear sistemas de rastreo.

Los sujetos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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