San Cristóbal de las Casas, Chis.- Las lluvias intensas que trajeron el Frente Frío número 41 dejó daños en varios municipios de la región Norte de Chiapas, en los límites con Tabasco, provocaron derrumbes, ríos crecidos que cortaron carreteras, vehículos dañados y casas destechadas.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que el tramo carretero Francisco León-Tecpatán, que están unidos por una carretera a lo largo de 42 kilómetros, el crecimiento de un arroyo provocó el corte de una carretera. “Las bridadas técnicas de la Comisión Estatal de Caminos ya están trabajando para garantizar el paso en esta región”, anunció.

La Secretaría de Protección Civil informó que en el tramo carretero Luis Espinosa, en el municipio de Tecpatán, en la frontera con Tabasco, esta mañana se realizaron labores de limpieza en carreteras, con el retiro de árboles caídos, tierra y rocas. “El paso (de vehículos) se ha restablecido, pero se recomiendo circular con precaución”.

Daños a viviendas por lluvias en Chiapas (17/03/2026). Foto: Especial

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El crecimiento de un arroyo, provocó que el deslizamiento de tierra entre Zapata y Libertad, por lo que se mantiene el paso cerrado. “Dos vehículos quedaron varados en la zona; afortunadamente solo se reportan daños materiales”.

En el municipio de Ixhuatán, también en los límites con Tabasco, las rachas de viento provocaron que una vivienda resultara destechada, pero no hay personas lesionadas.

Protección Civil pidió a los automovilistas que circulan por carreteras por la zona Norte, usen vías alternas, pero no informó cuáles son las rutas que no están afectadas.

Daños a carreteras por lluvias en Chiapas (17/03/2026). Foto: Especial

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