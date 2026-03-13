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Ticul, Yucatán.- Un sismo de magnitud 3.7 sorprendió la mañana de este viernes a habitantes del sur de , luego de que el Servicio Sismológico Nacional () confirmó un movimiento telúrico con epicentro a 18 kilómetros al noreste de .

El temblor se registró a las 09:55:16 horas (tiempo del Centro de México) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.

El Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Protección Civil, los municipios más cercanos al epicentro fueron Tecoh, Chapab, Sacalum, Mama, Dzan, Maní, Chumayel y Tekit, donde el fenómeno pudo sentirse con mayor intensidad.

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Especialistas explicaron que en la península de Yucatán los sismos pueden percibirse a mayores distancias, debido a la baja atenuación de las ondas sísmicas en los suelos cársticos, característica geológica de la región.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, aunque autoridades mantienen vigilancia tras el movimiento registrado en el sur del estado.

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vr/cr

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