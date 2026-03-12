Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado la mañana de este jueves frente a las costas de Cihuatlán, en el estado de Jalisco, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:32:49 horas y su epicentro se localizó a 183 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, con una profundidad de 11 kilómetros.

El organismo detalló que el temblor se ubicó en las coordenadas latitud 18.58 y longitud -106.16, en una zona marítima del océano Pacífico.

Hasta el momento, no se reportan daños ni personas lesionadas, aunque autoridades mantienen el monitoreo en la región ante cualquier posible afectación derivada del movimiento sísmico.

