Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

La mañanera de Sheinbaum, 12 de marzo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de marzo, minuto a minuto

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

Batean reforma; hoy Sheinbaum manda Plan B electoral

Batean reforma; hoy Sheinbaum manda Plan B electoral

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado la mañana de este jueves frente a las costas de Cihuatlán, en el estado de Jalisco, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:32:49 horas y su epicentro se localizó a 183 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, con una profundidad de 11 kilómetros.

El organismo detalló que el temblor se ubicó en las coordenadas latitud 18.58 y longitud -106.16, en una zona marítima del océano Pacífico.

Hasta el momento, no se reportan daños ni personas lesionadas, aunque autoridades mantienen el monitoreo en la región ante cualquier posible afectación derivada del movimiento sísmico.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]