Chocholá, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola, ubicada a dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, luego de que los directivos de la empresa no permitieron una inspección de la dependencia federal.

El colectivo Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya informó que la inspección se realizaría, luego de las denuncias relacionadas con presuntos impactos ambientales que ha generado esta granja de cerdos.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo, la granja alberga más de 12 mil cerdos y desde hace años ha sido señalada por pobladores de la zona por provocar contaminación en el manto acuífero, el cual provee del vital líquido a más de cinco mil personas.

En meses recientes, indicaron los ambientalistas realizaron análisis de laboratorio al agua subterránea de la zona, el cual reveló concentraciones elevadas de bacterias coliformes, microorganismos asociados a contaminación fecal, que pueden provocar diversas enfermedades.

Ante estos hallazgos, el colectivo y habitantes de Chocholá solicitaron la intervención de autoridades ambientales estatales y federales para investigar la situación.

La asociación, también ha pedido que se establezcan controles ambientales más estrictos y, en caso de confirmarse más daños al medio ambiente, se obligue a la granja a detener operaciones.

Antes de este caso, la granja San Gerardo, ubicada en la comisaría meridana de Santa María Chi, fue clausurada tras comprobarse grave contaminación en el manto acuífero.

