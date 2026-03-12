Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Chocholá, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una , ubicada a dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, luego de que los directivos de la empresa no permitieron una inspección de la dependencia federal.

El colectivo Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya informó que la inspección se realizaría, luego de las denuncias relacionadas con presuntosque ha generado esta granja de cerdos.

De acuerdo con el reporte difundido por el colectivo, la granja alberga más de 12 mil cerdos y desde hace años ha sido señalada por pobladores de la zona por provocar contaminación en el manto acuífero, el cual provee del vital líquido a más de cinco mil personas.

Lee también

En meses recientes, indicaron los ambientalistas realizaron análisis de laboratorio al agua subterránea de la zona, el cual reveló concentraciones elevadas de bacterias coliformes, microorganismos asociados a contaminación fecal, que pueden provocar diversas enfermedades.

Ante estos hallazgos, el colectivo y habitantes de Chocholá solicitaron la intervención de autoridades ambientales estatales y federales para investigar la situación.

Lee también

La asociación, también ha pedido que se establezcan más estrictos y, en caso de confirmarse más daños al medio ambiente, se obligue a la granja a detener operaciones.

Antes de este caso, la granja San Gerardo, ubicada en la comisaría meridana de Santa María Chi, fue clausurada tras comprobarse grave contaminación en el manto acuífero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]