Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró de forma total y definitiva la granja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, comisaría de Mérida.

La Profepa indicó que la citada empresa fue clausurada debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.

A partir de la clausura, la Profepa ordenó a la empresa reparar los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.

La Profepa procedió a la clausura luego de las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021.

Por ello, la dependencia realizó visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.

Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas a la cual se le impuso diversas medidas correctivas que no cumplió.

Por su parte, el Gobierno del Estado confirmó que tras la clausura de la granja porcícola en Santa María Chí, ésta será reubicada a otro espacio que ya cuenta con los permisos de las Semarnat, aunque el proceso no será inmediato debido al gran número de animales que deben reubicarse.

Se informó que el plazo para concretar la reubicación de la granja deberá ser acordado entre la PROFEPA, la empresa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

