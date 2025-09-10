Más Información

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Tras años de denuncias del pueblo maya por , el aire y el suelo por parte una mega granja porcícola de la empresa Pecuaria Peninsular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de forma total y definitiva a la empresa ubicada en Santa María Chi, Yucatán, debido al incumplimiento reiterado de medidas correctivas.

La Procuraduría liderada por Mariana Boy Tamborell detalló que, pese a las advertencias sobre el cierre definitivo, la mega granja continuó con la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso, acción que contaminó el manto freático, y por la omisión en la caracterización de sus lodos.

Lee también

La decisión también se tomó a pastor de las reiteradas denuncias de organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas, que derivaron en que, desde 2021, la Profepa realice visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.

Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas que no acató.

A partir de la clausura, la Profepa aseguró que buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses