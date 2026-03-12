Mérida, Yucatán.- Un incendio de maleza en predio cercano a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS, en la calle 42 en el sur de Mérida, obligó a suspender las consultas debido a que el humo estaba invadiendo todo el lugar.

Todo el personal médico y administrativo, así como pacientes que esperaban turno, fueron evacuados.

Este mismo operativo se aplicó en una escuela cercana, donde estudiantes y docentes tuvieron que desalojar el plantel.

El siniestro inició presuntamente en un patio cercano, pero se extendió al monte aledaño al IMSS y la escuela, por lo cual la humareda hizo creer que se quemaba la clínica, lo cual fue desmentido por los directivos.

Bomberos de la Secretaria de Seguridad Pública lograron controlar las llamas y no se reportaron lesionados ni intoxicados.

