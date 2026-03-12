Valle de Chalco, Méx.— Luis Miguel “N”, otro de los presuntos participantes en el ataque incendiario a una tienda de la cadena 3B ocurrido el pasado 22 de febrero en Valle de Chalco, en el que resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor de dos años, fue capturado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ahora, son cuatro los sujetos que están acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones iniciadas por el agente del Ministerio Público, ese día frente a una casa color rosa se encontraba una camioneta de la marca GMC, así como dos motocicletas y siete hombres, entre ellos Édgar “N”, alias El Peluso, Luis Antonio “N”, alias El Negro, Miguel Ángel “N”, un menor de edad, así como tres sujetos plenamente identificados, entre los que se encontraría el autor intelectual del ataque; éstos aún no han sido detenidos.

Sin embargo, la FGJEM cuenta ya con orden de aprehensión contra los otros tres sujetos relacionados, los cuales se encuentran plenamente identificados.