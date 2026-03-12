Monterrey. – La Comisión Nacional del Agua (Conagua) localizó y clausuró pozos clandestinos y equipo de perforación en los municipios de Montemorelos y Cadereyta Jiménez en Nuevo León.

A través de un comunicado, el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) informó que se realizaron inspecciones en la zona citrícola y el Área Metropolitana de Monterrey, donde detectaron trabajos de perforación de pozos para extracción de aguas nacionales sin contar con los permisos correspondientes.

En el municipio de Montemorelos fueron clausurados y retenidos dos equipos de perforación que operaban ilegalmente sobre la Carretera 35- Libramiento a Linares, uno de ellos dentro de la zona federal del Río Pilón.

En Cadereyta Jiménez fueron clausurados cuatro pozos perforados de manera clandestina. Dichos pozos fueron localizados a la altura del ejido Rancho Viejo.

“Estamos actuando con firmeza para detener la extracción ilegal de agua y proteger los acuíferos del país. El aprovechamiento del recurso hídrico debe realizarse dentro de la legalidad para garantizar su disponibilidad para la población”, señaló Luis Carlos Alatorre Cejudo, Director General del OCRB.

La dependencia federal informó que se iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios, los cuales podrían derivar en multas económicas y la destrucción de las obras ilegales.

