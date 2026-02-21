Al menos 14 adolescentes resultaron intoxicados por el presunto consumo de drogas durante una fiesta realizada en San Juan Bautista Tuxtepec, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a varios menores de edad afuera y en el interior de un salón de fiestas denominado “Astorga”, quienes presentan afectaciones en su salud y se tambalean en las escaleras del inmueble, también se aprecian peleas entre ellos.

De acuerdo con denuncias públicas, presumiblemente se habría facilitado a los jóvenes el consumo de diferentes sustancias ilícitas mientras disfrutaban del evento denominado “Valentine’s Party” realizado el viernes 20 de febrero de 2026. Entre ellos había menores de edad.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de corrupción de menores y delitos contra la salud.

Además, se aseguró el inmueble que ocupa el establecimiento comercial denominado “Astorga”, y se iniciaron las labores de localización de los organizadores de un evento público que se realizó en dicho local.

“Derivado del cual varios menores de edad habrían resultado intoxicados por el probable consumo de drogas, por lo que, además, se inició la carpeta de investigación por corrupción de menores y delitos contra la salud, al facilitar el consumo de sustancias ilícitas a las víctimas”, detalló la Fiscalía de Oaxaca.

Los trabajos ministeriales, agregó, se realizan a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca que, luego de detectar la denuncia pública, inició de oficio la carpeta de investigación por el caso, realizando junto con el Gabinete de Seguridad “con el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal”.

Adicionalmente, se realizaron visitas a diferentes hospitales públicos en búsqueda de las víctimas, para brindar atención integral y facilitar el proceso de denuncia.

“En tanto que el agente del Ministerio Público trabaja de manera coordinada en las labores de localización con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de establecer la identidad de los responsables de este evento denominado “Valentine’s Party”, realizado el viernes 20 de febrero de 2026 en el Salón Astorga, en el boulevard Benito Juárez de Tuxtepec”.

cdm/cr