Mexicali, 21 de febrero.- Cuatro hombres fueron robados en un ataque armado, en el que los agresores también les cortaron una oreja. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos ocurrieron a mediados de esta semana cuando cuatro personas llegaron al área de urgencias del Hospital General en Mexicali, al menos una llegó por su cuenta, mientras que el resto solicitó apoyo al número de emergencias y la Cruz Roja.

Hasta el hospital llegó personal de la fiscalía donde confirmaron que las víctimas eran cuatro hombres uno de 42 años a quien le cortaron la oreja derecha la cual fue suturada; otro de 41 a quien le cortaron la oreja izquierda, otro más de 35 a quien le cortaron la oreja derecha totalmente y una cuarta víctima de 36.

Uno de los afectados explicó a los agentes de investigación que estaba en un domicilio con varias personas cuando ingresaron alrededor de ocho hombres armados, quienes los obligaron a tirarse al piso, les quitaron dinero y celulares, y le cortaron la oreja derecha. Después se retiraron del lugar.

