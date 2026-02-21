Nuevo León. - El gobernador de Nuevo León, Samuel García llevó a cabo una reunión con empresarios en el Consulado General de México de Houston, donde presentó el desempeño económico y la infraestructura de Nuevo León para atraer inversión y fortalecer la colaboración binacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el encuentro con líderes del sector privado, el mandatario expuso indicadores de competitividad y destacó que la entidad se ha consolidado como centro logístico del norte del país.

“Estamos muy contentos porque ha funcionado la estrategia. Ya hoy Nuevo León está en el mapa internacional”, dijo.

Acompañado por la Cónsul General María Elena Orantes López, así como por integrantes de su gabinete y del Comité Coordinador FIFA 2026, García Sepúlveda destacó que la entidad ocupa el primer lugar en múltiples indicadores económicos y que se ha consolidado como el "hub logístico" del norte de México gracias a los 260 parques industriales y más de 4 mil 500 empresas internacionales instaladas, además de conectividad aérea con distintas sedes mundialistas y destinos estratégicos.

Lee también: Matan a balazos a dos personas en dos municipios del Istmo de Oaxaca; autoridades despliegan operativos de seguridad

Samuel García realiza reunión en Houston, Texas; busca atraer inversión rumbo al Mundial 2026. Foto: Especial.

En materia de comercio exterior, señaló que la modernización de la Aduana Colombia y la operación de la carretera Monterrey-Colombia-San Antonio han permitido incrementar los cruces diarios de mercancías y agilizar los procesos de revisión, lo que ha fortalecido el intercambio económico con Estados Unidos.

Respecto al Mundial, el gobernador, recordó que el Estadio BBVA será sede de cuatro partidos oficiales y afirmó que el estado prepara infraestructura, seguridad y espacios públicos como el Parque Fundidora para recibir visitantes.

La gira por Texas, que incluye Dallas, Houston, San Antonio y Laredo, fue organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León y forma parte de una estrategia para posicionar a Nuevo León como destino de inversión ante el contexto del Mundial 2026.

Lee también: Hallan restos humanos en bolsas de plástico a la orilla de una carretera en Tabasco; dejan presunto mensaje del CJNG

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr