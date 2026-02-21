Juchitán. – Dos personas fueron ejecutadas a balazos en las últimas 12 horas en Tehuantepec y Juchitán, por lo que la ola de homicidios dolosos persiste en la región del Istmo, donde las autoridades estatales y federales han desplegado diversos operativos de seguridad.

En Tehuantepec, la víctima fue un masculino identificado como José, de oficio panadero, quien se encontraba en su domicilio de la calle Tanguyú, del barrio de Vixhana, cuando, cerca de las 10 de la noche, de ayer viernes tocaron su puerta, abrió y le dispararon.

Vecinos y familiares intentaron auxiliarlo, sin embargo, perdió la vida inmediatamente y llamaron a los elementos de seguridad, quienes se presentaron minutos después, en medio de la consternación y temor de las personas que escucharon los disparos.

En la mañana de este sábado, en la ciudad de Juchitán, ocurrió otra ejecución en las inmediaciones del sitio conocido como Canal 33, cuando el señor identificado como Héctor, llegó para abrir su puesto de tacos de carnitas de cerdo y fue baleado.

De acuerdo con algunos testigos, el taquero intentó ponerse a salvo, pero los asesinos le dispararon y después se dieron a la fuga. Minutos después llegaron los elementos de las corporaciones policiales e iniciaron las investigaciones.

