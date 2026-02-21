Más Información

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Willie Colón: así lo despiden Rubén Blades, artistas y líderes políticos tras su muerte

Cae jefe operativo del CJNG en Veracruz y desmantelan célula de secuestradores; liberan a una persona privada de su libertad

Houston, Texas.- El gobernador de Nuevo León, , encabezó un recorrido por el NRG Stadium en Houston, Texas, como parte de una gira de trabajo por Estados Unidos.

Durante el recorrido sostuvo un encuentro con David Brady, Jefe de Gabinete del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Houston, así como directivos del estadio, entre ellos Michael McCall.

El objetivo fue intercambiar experiencias, alinear estrategias y explorar oportunidades de colaboración en la planeación, organización y logística del Mundial de la FIFA 2026.

Durante el recorrido técnico, García Sepúlveda destacó la relevancia de la coordinación entre ciudades sede.

“Estamos en NRG Stadium. Aquí en Houston, acabamos de tener un tour por el estadio de los Texanos. Estamos muy contentos porque el ambiente aquí en Dallas, Houston, Monterrey va a estar bueno. 2O juegos. Vamos a tener entre las tres ciudades. Compartimos países del mismo grupo”, expresó García Sepúlveda.

El Gobernador subrayó la conectividad estratégica entre Nuevo León y Texas, factor clave para el éxito del Mundial.

El NRG Stadium, fue inaugurado en 2002, es uno de los recintos más importantes de Norteamérica por su infraestructura moderna, capacidad y versatilidad para eventos deportivos y espectáculos masivos.

El intercambio técnico permitirá compartir mejores prácticas en logística, seguridad, operación y coordinación interinstitucional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

