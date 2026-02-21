Chamkom, Yucatán.-La comisaría de Ticimul, en este municipio, conserva vestigios arqueológicos del Clásico Temprano vinculados con Chichén Itzá.

Habitantes denunciaron falta de atención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y alertaron sobre saqueos en estructuras prehispánicas. Ticimul se ubica a 22 kilómetros al sureste de Chichén Itzá.

En sus montes se levantan “cerros” que resguardan ruinas fechadas entre 250 y 600 d.C.

Los pobladores informaron al INAH sobre hallazgos de metates, molinos y herramientas asociadas a antiguos asentamientos mayas. Aseguran que ninguna autoridad acudió al sitio para verificar los reportes.

Los habitantes relacionan los vestigios con el periodo de auge de Chichén Itzá, uno de los sitios con mayor afluencia turística en México. Desde uno de los montículos se observa El Caracol, también conocido como El Observatorio.

Pobladores que visitaron el lugar, documentaron pozos de saqueo en varias estructuras. También encontraron piedras labradas dañadas y residuos en la zona arqueológica.

En la selva baja permanecen restos de cerámica y tiestos con más de mil años de antigüedad. Pobladores señalaron que personas sustrajeron piezas y las vendieron a coleccionistas o visitantes.

Ticimul figura en el Atlas Arqueológico del INAH con registro de rango III, clave 16Q CT377778. El antropólogo estadounidense Ralph Loveland Roys realizó estudios básicos en el área y publicó trabajos sobre El Chilam Balam de Chumayel.

Denuncias de locatarios

En una cueva cercana, habitantes identifican un espacio ceremonial donde ancestros mayas rendían tributo a Chaac y a los aluxes. En el interior existe un cenote que la comunidad considera de acceso restringido.

Los pobladores solicitaron la intervención del Centro INAH-Yucatán para frenar más saqueos. Piden acciones de protección, investigación y vigilancia en Ticimul.

El Atlas Arqueológico incluye mapas y fotografías del sitio. Las imágenes muestran daños en la cima de estructuras y fragmentos de columnas en los alrededores.

Quienes recorren el lugar deben atravesar senderos de monte y ascender montículos con áreas erosionadas. Desde la parte alta se aprecia la estructura superior de El Caracol en Chichén Itzá.

Habitantes reiteraron que las ruinas pueden aportar información sobre la historia regional y el desarrollo de Chichén Itzá.

Insisten en que las autoridades deben atender los reportes y establecer medidas para proteger el patrimonio arqueológico de Ticimul, concluyeron diciendo.

