La Fiscalía de Colima confirmó que Jorge Bladimir “N”, hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, se encuentra desaparecido desde hace dos semanas y que su vehículo fue localizado el pasado 12 de febrero.

El vehículo fue incendiado y localizado en los límites territoriales entre el estado de Colima y el estado de Jalisco, específicamente en la zona colindante de La Loma, en el municipio de Minatitlán, Colima, con la comunidad de Toxin, en Jalisco.

“Es importante precisar que al interior del vehículo no se localizó ningún cuerpo. La unidad fue debidamente asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para los dictámenes periciales correspondientes”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

La dependencia señaló que el hallazgo del vehículo llevó a la ampliación de los actos de investigación tanto en territorio colimense como en Jalisco.

“Entre las acciones emprendidas se encuentran recorridos en la zona, análisis y procesamiento de indicios, intervención pericial del lugar, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y demás diligencias técnicas y científicas necesarias para el fortalecimiento de la carpeta de investigación”, indicó la Fiscalía.

Finalmente señaló que se ha mantenido comunicación con la familia de la víctima y se les ha informado de los indicios recabados y las acciones realizadas.

Respecto a la falta de información pública en torno a este caso, la dependencia colimense indicó que desde la presentación de la denuncia se han privilegiado los derechos de la víctima y las víctimas indirectas, la no revictimización, y la no difusión de detalles de la indagatoria para el adecuado avance de la misma; pero al ya haber información pública de otras autoridades sobre el caso, se ha decidido informar a la opinión pública del trabajo realizado.

