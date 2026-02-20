Un hijo del exsenador panista y candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado, está desaparecido; hasta ahora, la única información oficial señala que los hechos ocurrieron en Colima.

Desde el pasado 15 de febrero, cuando el político dedicó un mensaje a su esposa en el que hizo referencia a una gran tristeza, comenzó a correr el rumor de la desaparición de uno de sus hijos.

Incluso, en algunos medios se afirmó que el joven fue secuestrado en el municipio de Minatitlán, en Colima, y que después su cuerpo fue localizado calcinado dentro de un vehículo en Tolimán, Jalisco.

Este jueves, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, sin brindar mayor información sobre el caso, aseguró que se localizó un vehículo calcinado que habría pertenecido a la víctima en Tolimán y que dentro no había ningún cadáver.

De los Santos señaló que no se tenían datos sobre la desaparición de algún hijo de un excandidato de Colima.

Este viernes, ante el vacío de información por parte de las autoridades de Colima, la Fiscalía de Jalisco decidió emitir un comunicado en el que confirmó la desaparición “de un hombre, hijo de un exfuncionario federal” y aseguró que las indagatorias las lleva la Fiscalía de Colima.

“Según han confirmado las autoridades de Colima a las de Jalisco, la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad”, señala el comunicado de la dependencia jalisciense.

Además, insistió en que el vehículo localizado en los límites de Jalisco con Colima estaba vacío, aunque las autoridades colimenses lo integraron a la carpeta de investigación por la desaparición del hijo del exsenador.

PAN no se ha pronunciado

Sin embargo, ni las áreas de Comunicación del CEN del PAN, ni la bancada en el Senado confirmaron la muerte del hijo de también excandidato al gobierno de Colima.

