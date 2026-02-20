Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Xóchitl, de 43 años de edad, fue asesinada a balazos presuntamente por su esposo dentro de su vivienda en el municipio de Tuxtla Chico, ubicado en la región Soconusco de Chiapas, informó la Comisión Estatal por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1.

La agrupación feminista manifestó que, según la información disponible, el presunto feminicidio fue cometido la noche del pasado jueves, cuando Xóchitl "se encontraba en su hogar en compañía de sus hijos".

En ese momento, refirió la Colectiva Feminista, llegó su esposo con quien inició una discusión que finalizó "en un acto de extrema violencia", cuando el agresor le disparó en dos ocasiones.

Xóchilt fue trasladada e ingresada a un hospital de la ciudad de Tapachula, donde lamentablemente falleció durante la madrugada de este viernes a consecuencia de las heridas.

Altos índices de feminicidios en Chiapas

La agrupación 50 más 1 reiteró su "profunda preocupación" ante la persistente violencia contra las mujeres en Chiapas. Y advirtió la persistencia de "un foco rojo" en el Soconusco, específicamente en Tuxtla Chico, donde no es la primera vez que se registran feminicidios.

La violencia feminicida en Chiapas, enfatizó, aumenta. "En el año 2025, durante el mes de enero se registró una víctima; y en lo que va del mes de febrero se contabilizan cuatro víctimas, dos de ellas en este mes, sumando seis feminicidios en lo que va del año".

Estas cifras, destacó la Colectiva, reflejan una realidad alarmante que no puede seguir siendo ignorada. La Alerta de Violencia de Género, insistió, debe ser revisada de manera urgente porque no está funcionando ni garantizando la protección de la vida de las mujeres.

Demandó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, así como la aplicación de la ley "al responsable de este crimen" y que se garantice justicia para Xóchitl y su familia.

Lanzó un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; fortalecer los mecanismos de protección y el acceso efectivo a la justicia, a fin de que ninguna mujer más sea víctima de la violencia machista.

