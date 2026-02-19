Cuernavaca, Mor.- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar confirmó la detención de Ricardo Juárez, señalado de arrojar gasolina a su pareja sentimental y prenderle fuego. El ataque ocurrió en la colonia Copalito, del poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca.

Blumenkron afirmó que el caso se indaga con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo condenó la violencia contra las mujeres y aseguró que la institución buscará que el delito no quede impune.

En Morelos la Ley Ácida está vigente desde finales de 2025 y tipifica ese tipo de violencia como delito autónomo, sancionando con hasta 15 años de prisión a quienes causen lesiones mediante ataques con ácidos o sustancias químicas.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, informó que en lo que va del año 136 mujeres han solicitado apoyo a la Línea de las Mujeres, y la mitad de ellas son víctimas de intento de feminicidio, informó la secretaria de las Mujeres,.

Gómez dijo que los casos están vinculados principalmente con agresiones físicas y lesiones causadas con armas punzocortantes, y en la mayoría los agresores se encontraban bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia tóxica.

Agregó que desde el año pasado se llevan alrededor de 900 solicitudes de asesoría legal y acompañamiento psicológico, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó mil 655 feminicidios en Morelos en los últimos 25 años y exigió a las autoridades acciones urgentes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión, informó que en el último año se registraron 121 muertes violentas de mujeres en la entidad, por lo que es momento de que el gobierno estatal presente resultados.

Denunció, además, la inexistencia de un programa específico para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG), vigente en la entidad desde 2015. Señaló que, aunque desde el ámbito federal se han establecido lineamientos sobre las acciones que deben implementarse, no existe una estrategia clara ni resultados verificables.

