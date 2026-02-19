Más Información

Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEEM) dictó medidas cautelares en su contra por violencia política de género hacia , alcaldesa de Uruapan, Michoacán, el senador acepto eliminar de sus cuentas en redes sociales los videos en los que se refiere a la viuda del expresidente municipal Carlos Manzo.

El IEEM también lo exhortó a abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz, así como de hacer publicaciones en medios, por si o por interpósita persona, en la que se denigre su condición de .

Noroña niega hostigamiento contra Grecia Quiroz

Sin embargo, en su respuesta al Instituto Electoral, el senador de Morena niega haber cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz y Fernández Noroña. Fotos: Especial
“Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García. Lo anterior, debido a que no está en mi forma de conducirme como Senador de la República, contrario a lo anterior, seguiré ejerciendo mi derecho a debatir y criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública, en mi ejercicio como Senador de la República, y así ejercer mi derecho de libre expresión, libre manifestación de las ideas y mi prerrogativa a no ser reconvenido como Senador para lograr un debate político significativo y que resulte en el beneficio de las y los mexicanos”, subraya en su escrito.

Ordenan a Noroña retirar videos considerados misóginos

El IEEM le ordenó a Fernández Noroña el retiro y/ edición de contenidos: “En un plazo estricto de 24 horas deberá suprimir o modificar los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas en contra de la alcaldesa de Uruapan”.

Prohibición de actos de molestia: “Se le ordena abstenerse, por sí o por interpósita persona, de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la Presidenta Municipal".

El pasado 25 de noviembre, al referirse a la viuda de Carlos Manzo, el legislador afirmó que "la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo".

Fernández Noroña criticó que Grecia Quiroz señalara a morenistas como Leonel Godoy y Raúl Morón como responsables del asesinato de su esposo, el 1 de noviembre de 2025.

