El senador Raúl Morón negó de manera tajante estar involucrado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y amagó con interponer acciones legales contra su viuda, la actual alcaldesa, quien presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Michoacán en la que lo responsabiliza, junto al diputado Leonel Godoy y el expresidente municipal Ignacio Campos Equihua, de la muerte de Manzo.

En entrevista de medios, Raúl Morón aseguró que tiene las “manos limpias” y la conciencia tranquila, por lo que esas acusaciones infundadas en su contra le causan daño moral a él y a su familia.

Sostuvo que no existe ningún elemento que lo relacione con el crimen, ni material ni intelectualmente, y señaló que dicha denuncia penal forma parte de un intento de politizar un hecho lamentable.

Lee también Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

“Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable. De todo nos deslindamos, absolutamente de todo”, expresó el legislador, quien dijo que la denuncia en su contra se sustenta únicamente en videos difundidos hace tiempo por el expresidente municipal asesinado, sin pruebas adicionales.

Morón explicó que en esos videos no solo se le menciona a él, sino también a otros actores políticos, entre ellos Godoy y Campos Equihua, así como a diversos funcionarios estatales y federales, lo que “evidencia un señalamiento generalizado sin sustento jurídico sólido”.

Tenemos las manos limpias. Vivimos en Michoacán, caminamos el estado, hacemos trabajo político de cara a la gente y no tenemos nada que ocultar”.

Afirmó que, en caso de ser requerido por las autoridades ministeriales, acudirá sin reservas y colaborará plenamente con la investigación, y reiteró su confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

El senador morenista informó que su equipo jurídico analiza la posibilidad de emprender acciones legales, al recordar que el Código Penal estatal y federal contempla sanciones por denuncias falsas.

Lee también IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; concesión será vigente 10 años

“Cuando tú acusas sin pruebas, también hay responsabilidades. Estamos revisando cómo actuar, porque este tema tiene que terminar y no es politizando como se llega al fondo”, subrayó.

El exprecandidato de Morena a la gubernatura de Michoacán reiteró que continuará con sus actividades políticas y con el fortalecimiento del proyecto de la Cuarta Transformación, pero evadió responder si buscará nuevamente ser gobernador de su estado.

mahc/apr