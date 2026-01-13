El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, la concesión de las marcas comerciales de "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero", el cual fundó su esposo y quien fue asesinado la noche del pasado 1 de noviembre.

En la resolución de los expedientes 3506523 y 3506474 se detalla que ambas marcas fueron entregadas el pasado 8 de enero en concesión por 10 años a la viuda de Carlos Manzo por lo que vencerán hasta el 8 de enero de 2036.

Se indica que ambas marcas podrán ser usadas para servicios de organización de reuniones políticas; servicios de grupos de presión política (cabildeo político), asesoría en materia de organización ciudadana y participación democrática.

También ambas marcas se podrán usar en la representación de intereses sociales ante autoridades, servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

Destaca que junto con la marca "Movimiento Independiente del Sombrero" también se entregó el logotipo de ésta, el cual es el diseño de un sombrero similar al que usaba Carlos Manzo y que se ha vuelto un símbolo para los simpatizantes de este movimiento.

El pasado 6 de diciembre, Santiago Nieto, director general del IMPI, garantizó que se le entregaría a Grecia Quiroz las marcas de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”.

A su llegada al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en el festejo por los 7 años de la llegada de la 4T a la Presidencia, el titular del IMPI manifestó que si alguien tiene el derecho a usar el nombre de Carlos Manzo era su viuda, Grecia Quiroz.

”Creo que si alguien tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella", dijo”.

