La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”, en el marco de la división que hay en Morena en por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes de la autonombrada 4T y ante la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la publicación del libro “Ni venganza ni perdón” del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento es “muy amplio y democrático”: “Y se vale la crítica, eso es muy importante. ¡Qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie, ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate!”.

“El problema es cuando se lleva 'si alguien es traidor o no es traidor', eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación”, agregó al reconocer el papel de Marx Arriaga en la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Reiteró que Marx Arriaga tiene espacio en el gobierno y comentó que no tiene por qué asumirse que “una persona es dueña del movimiento, del modelo de la Nueva Escuela Mexicana”.

“Pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas, lo que no puedes es negarte a que no haya nada porque es patrimonio tuyo, pero eso no quiere decir que ahora ‘unos son traidores y otros siguen la 4T, y otros no y otros sí’. Eso, pues, es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, que lo único que hacían era pelearse internamente. Ya dijimos qué es lo más importante, que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana permanece y la esencia de los libros de texto permanece [...]”, expresó.

Llamó a “seguir avanzando” y discutir, sin llevar a temas personales. Lo importante, dijo, es no perder la cercanía con el pueblo y “nunca subirse a un ladrillo y marearse”.

Reiteró su rechazo a la forma en cómo Marx Arriaga fue separado de su cargo en la SEP porque “eso no es de compañeros”.

“En el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes, y hay que darle su espacio a todas y a todos”, añadió.

