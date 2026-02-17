La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que ya no va a tocar el tema de Marx Arriaga, después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informará de su separación como director de Materiales Educativos.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la figura de la nueva directora de Materiales Educativos, Nadia López García, a quien consideró como “una mujer preparada”.

“Ayer ya di mi opinión, ya no voy a tocar el tema, ya hicimos nuestro planteamiento”, expresó.

“Ayer fue nombrada la nueva directora general de Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es una mujer preparada y además indígena y estuvieron de acuerdo varios. Estuvimos viendo su perfil, varios estuvieron de acuerdo”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Lee también Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

En el Salón Tesorería, la Presidenta reiteró que no van a cambiar los libros de texto gratuitos ni la Nueva Escuela Mexicana, además que volvió a reconocer el trabajo de Marx Arriaga.

“Hizo un excelente trabajo. Ahora, todo se puede enriquecer (libros de texto), todo entre otras cosas, mujeres en historia y algunos otros temas que pueden enriquecer, pero la base de los libros de texto, esa no va a cambiar. Entonces, eso es muy importante porque no estamos modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriquecerlos”, declaró.

Sheinbaum Pardo insistió que “de mala manera” se le pidió a Arriaga el puesto que ocupaba en la SEP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr