Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

La presidenta expresó que ya no va a tocar el tema de , después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informará de su separación como director de Materiales Educativos.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la figura de la nueva directora de Materiales Educativos, , a quien consideró como “una mujer preparada”.

“Ayer ya di mi opinión, ya no voy a tocar el tema, ya hicimos nuestro planteamiento”, expresó.

“Ayer fue nombrada la nueva directora general de Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es una mujer preparada y además indígena y estuvieron de acuerdo varios. Estuvimos viendo su perfil, varios estuvieron de acuerdo”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

En el Salón Tesorería, la Presidenta reiteró que no van a cambiar los ni la Nueva Escuela Mexicana, además que volvió a reconocer el trabajo de Marx Arriaga.

“Hizo un excelente trabajo. Ahora, todo se puede enriquecer (libros de texto), todo entre otras cosas, mujeres en historia y algunos otros temas que pueden enriquecer, pero la base de los libros de texto, esa no va a cambiar. Entonces, eso es muy importante porque no estamos modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriquecerlos”, declaró.

Sheinbaum Pardo insistió que “de mala manera” que ocupaba en la SEP.

