Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Harfuch destaca captura de más de 60 objetivos por Operativo Enjambre en Michoacán; hay presencia de más de 15 mil elementos

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), adelantó que sostendrá un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, , para revisar el caso del asesinato de su esposo, .

“Hoy, por instrucciones de la Presidenta, yo me voy a reunir después de aquí, a mediodía en Uruapan, con la presidenta municipal, con la señora Grecia, y también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga”, comentó el titular de la SSPC.

Esto, luego de que Quiroz pidiera del estado como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería, García Harfuch reiteró que el móvil del homicidio de Manzo fue “por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radical en Jalisco”.

“Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia, pero también, cuando hay una denuncia, pues nosotros lo que hacemos es parte de inicio de una , más no una acusación sin pruebas”, indicó.

