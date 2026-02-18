Michoacán.- Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan, ya le ganó la primera batalla legal al senador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, al que el Instituto Electoral de Michoacán, lo señala de violencia política de género.

En su cuenta de X, la viuda del alcalde asesinado en noviembre pasado, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, publicó que ya obtuvo medidas cautelares del IEM, por violencia política de género y donde también se le ordena a Fernández Noroña, retirar contenidos agresivos y ofensivos y cesar hostigamiento.

La consejera jurídica del ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, informó en esa publicación, que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares a favor de la Presidenta Municipal, Grecia Quiroz, dentro del Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Medidas cautelares a favor de la Presidenta Municipal, Grecia Quiroz. Foto: Tomada de X

La autoridad electoral ordenó al senador @fernandeznorona el cumplimiento de dos acciones específicas y de carácter inmediato:

Retiro y/o edición de contenidos: En un plazo estricto de 24 horas deberá suprimir o modificar los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas en contra de la alcaldesa de Uruapan. Prohibición de actos de molestia: Se le ordena abstenerse, por sí o por interpósita persona, de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la Presidenta Municipal.

La funcionaria municipal, subrayó, que la libertad de expresión y la crítica política no constituyen justificación alguna para emitir expresiones que configuren violencia simbólica o que busquen deslegitimar a una mujer en el ejercicio del poder público.

Precisó que descalificar a una mujer para cuestionar su capacidad, autonomía o legitimidad no forma parte del debate democrático, sino que encuadra en conductas sancionables conforme al marco normativo electoral en materia de violencia política de género.

Rodríguez destacó que la resolución fue resultado de un litigio técnico, estratégico y sustentado en rigor probatorio, reiterando que ninguna investidura o fuero coloca a persona alguna por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia.

Señaló que el Poder Legislativo debe consolidarse como aliado estratégico de los municipios, no como tribuna para ataques personales.

Recordó que los ayuntamientos son la primera instancia de atención ciudadana y enfrentan retos complejos en seguridad pública, economía y salud.

Y, sostuvo además, que desde la Consejería Jurídica “ se continuará defendiendo, con firmeza y capacidad técnica, el derecho de las mujeres a ejercer el poder sin violencia, destacando que cuando se protege jurídicamente a una mujer en funciones públicas, se fortalece el Estado de Derecho y la democracia misma”.

pjm