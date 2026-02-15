Más Información

El senador criticó la forma en que han sido destituidos , de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y, de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Fernández Noroña lamentó que se le den motivos a “la derecha” para festejar como triunfos propios esas decisiones.

En su acostumbrada videocharla en redes sociales, calificó de “incorrecta, injusta e insensible” la manera en que fue tratado Marx Arriaga.

“Estamos nosotros, inclusive que fuera correcta la salida de Marx Arriaga, procesándola mal; la salida de Adán Augusto, procesándola mal. La, además, no se queda conforme con eso, quiere más, quiere ver sangre, quiere intriga. Y se fortalece su mentira de que eso, en el caso de la crítica a la no tiene ninguna razón, pero con esta salida, ‘Ahí está, teníamos razón, dogmatizó los libros’, o sea, no tienen vergüenza”, expresó.

El expresidente del Senado defendió la trayectoria de Marx Arriaga e hizo un llamado a fortalecer la unidad del movimiento de la ante los embates de “la derecha”.

“Tampoco les dura mucho el asunto; yo confío en la compañera presidenta , ya planteó muy claro, para los que ya estaban celebrando y pensando que la salida en Marx Arriaga implicaba cambiar esos libros de texto y volver a los del neoliberalismo y a la mentira y a la farsa. Pues no, no es así, fue un trabajo muy importante, un avance muy serio. Por supuesto que a la derecha no le gustaba que hablaran de cosas de nuestra historia reciente que son indiscutibles”, como la matanza estudiantil de 1968.

