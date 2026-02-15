El senador Gerardo Fernández Noroña criticó la forma en que han sido destituidos Marx Arriaga, de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Adán Augusto López Hernández, de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Fernández Noroña lamentó que se le den motivos a “la derecha” para festejar como triunfos propios esas decisiones.

En su acostumbrada videocharla en redes sociales, calificó de “incorrecta, injusta e insensible” la manera en que fue tratado Marx Arriaga.

“Estamos nosotros, inclusive que fuera correcta la salida de Marx Arriaga, procesándola mal; la salida de Adán Augusto, procesándola mal. La derecha, además, no se queda conforme con eso, quiere más, quiere ver sangre, quiere intriga. Y se fortalece su mentira de que eso, en el caso de la crítica a la SEP no tiene ninguna razón, pero con esta salida, ‘Ahí está, teníamos razón, dogmatizó los libros’, o sea, no tienen vergüenza”, expresó.

El expresidente del Senado defendió la trayectoria de Marx Arriaga e hizo un llamado a fortalecer la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación ante los embates de “la derecha”.

“Tampoco les dura mucho el asunto; yo confío en la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya planteó muy claro, para los que ya estaban celebrando y pensando que la salida en Marx Arriaga implicaba cambiar esos libros de texto y volver a los del neoliberalismo y a la mentira y a la farsa. Pues no, no es así, fue un trabajo muy importante, un avance muy serio. Por supuesto que a la derecha no le gustaba que hablaran de cosas de nuestra historia reciente que son indiscutibles”, como la matanza estudiantil de 1968.

