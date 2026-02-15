A más de 70 horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció su cese como director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, se mantiene en sus oficinas transmitiendo la segunda jornada de 24 horas de diálogo para hablar sobre la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos que estuvieron a su cargo.

El pasado viernes, el aún funcionario federal advirtió que no se retirará de su cargo.

"Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", posteó en sus redes sociales.

Anunció que encabezará una jornada de "Protesta con propuesta", y dijo que permanece en sus oficinas "rodeados por las cloacas de la @SEP_mx." porque "¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!".

Este jueves, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.

Ayer, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, manifestó que Arriaga Navarro rechazó las alternativas que le fueron planteadas tras su salida del cargo, entre ellas un cambio de área dentro de la dependencia federal o la posibilidad de representar a México en el extranjero.

Marx Arriaga admite que le ofrecieron una embajada y que no aceptó para no traicionar al magisterio

Arriaga admitió que se le ofreció una embajada para que dejara el cargo, pero la rechazó para no traicionar al magisterio.

“Hace meses, me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiaran los libros de texto. Y si es verdad, la ofreció y no la quise tomar porque no iba a traicionar a la base magisterial”, señaló en una de sus jornadas de 24 horas que transmite en vivo desde su cuenta de Facebook.

Señaló que “para algunos eso suena una locura, que debía agarrar esa embajada donde el salario no es regulado por la austeridad republicana”.

mahc/LL