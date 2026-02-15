Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP), que conduce Mario Delgado Carrillo, busca regresar a las aulas de educación básica las asignaturas de Matemáticas y Español, principalmente, el aún director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, no sólo busca aferrarse a su puesto, sino a que no se modifiquen los contenidos de los libros de texto gratuitos (LTG) que estuvieron a su cargo.

A través de dos oficios fechados en octubre de 2025, la dependencia le ordenó a Arriaga Navarro unificar los cinco ejemplares de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro y modificar los contenidos de los libros de texto gratuitos para educación básica.

“Le solicito, atenta y respetuosamente, realizar los trabajos correspondientes, conforme a sus atribuciones y ámbitos de competencia, para el desarrollo de un solo volumen del texto Un libro sin recetas para la maestra y el maestro (...) eficiente y tendiente a generar impactos presupuestales positivos conforme a los principios de austeridad republicana”, dice en uno de los documentos.

En los textos se incluyen capítulos como Soñaron con asaltar el cielo, donde se destaca que “en lugar de resolver las desigualdades, detener la corrupción, pensar en las comunidades, en los pueblos originarios, en la población afrodescendiente, en las minorías empobrecidas que eran la mayoría del país; en vez de resolver las causas de la indignación, del dolor, el Estado decidió confrontar y atacar con una violencia atroz”.

En otro se le señala que, “atenta y amablemente, se sirva a realizar las modificaciones correspondientes para la adecuación de los contenidos identificados como ‘no pertinentes’ en el referido paquete de libros de texto gratuitos en las ediciones próximas inmediatas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027”.

“Les dijimos que no se los íbamos a cambiar. Porque necesitamos recuperar esa memoria histórica. Que se hable de los abusos que cometió el Estado contra el magisterio. De la muerte de Lucio Cabañas, de la muerte de Genaro Vázquez. Que se hable de la guerra sucia. Luchábamos por eso”, dijo Arriaga Navarro en la conferencia de prensa que ofreció el viernes.

Sin embargo, anoche la SEP emitió un comunicado en el que reconoce el trabajo de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos y resaltó que fue parte importante de la Nueva Escuela Mexicana y de los 107 libros de texto gratuitos que hoy viven en las aulas.

Sin embargo, enfatizó que es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo.

“Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México”.

La SEP admitió que se planteó al funcionario la “gran oportunidad de incorporar más contenidos” como lo relacionado a lenguas indígenas e incluir a las mujeres en los libros de historia, donde su presencia aún es insuficiente, tal y como lo han planteado maestros.

Indicó que Arriaga se negó a estos planteamientos, argumentando que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador y que “esta dinámica de rechazos impidió avanzar durante meses”.

El pasado 28 de enero, agregó la dependencia, se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación y el titular de la Dirección General de Materiales Educativos para plantearle la posibilidad de que ocupara otro cargo dentro del gobierno, con el propósito de que los cambios sugeridos pudieran llevarse a cabo”.

Sin embargo, enfatizó la SEP, Arriaga rechazó el ofrecimiento y aseguró que evaluaría si presentaría su renuncia.