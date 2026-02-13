La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hubo un cambio en la Dirección General de Materiales Educativos y destituyó a Marx Arriaga y hasta el 16 de febrero anunciará al nuevo titular.

En breve más información...

Lee también Marx Arriaga denuncia que policías lo intentan desalojar de sus oficinas; SEP no se ha pronunciado al respecto

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc