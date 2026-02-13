Más Información

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hubo un cambio en la Dirección General de Materiales Educativos y destituyó a Marx Arriaga y hasta el 16 de febrero anunciará al nuevo titular.

