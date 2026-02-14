El aún director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, acusó que le han querido suspender la transmisión de su “Protesta con propuesta”, que se difundirá a través de sus redes sociales durante 24 horas, y que aborda la pertinencia de mantener los libros de texto de gratuitos que estuvieron a su cargo.

“¡Atención!, nos quieren bajar la transmisión, pero... resistimos”, dijo Arriaga Navarro, quien encabeza ese foro desde sus oficinas de la SEP. ubicadas sobre Avenida Universidad en la Ciudad de México.

En sus redes sociales, manifestó que "nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto, pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM".

Arriaga Navarro rechazó su remoción del cargo, pese a que la SEP informó este viernes que la plaza que ocupa tendrá un "cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación", por lo que se realizará un nuevo nombramiento a partir de este lunes.

Comités rechazan despido de Marx Arriaga por la SEP

Los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos que formó el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Max Arriaga Navarro, rechazaron el despido de este funcionario, y señalaron que la dependencia que conduce Mario Delgado, son muestras de intolerancia y de violencia.

“Consideramos que la corrupta institución a la que el vulgo nombra SEP no sólo es un instrumento neoliberal, sino que representa el gran villano para el magisterio insurgente nacional. Las acciones que está realizando no sólo son muestras de intolerancia y violencia hacia un funcionario, sino que es la muestra tangible de que nadie está seguro. La SEP hoy es un panóptico que nos observa y castiga, es una cárcel hambrienta de sangre, que viene por todas y todos nosotros".

“Su despido representa un intento de restaurar el modelo neoliberal donde el maestro era un simple aplicador y no un creador”, destacaron en un comunicado..

Afirmaron que Arriaga es el impulsor principal de la construcción del Programa de la Nueva Escuela Mexicana que ha sepultado las orientaciones oscurantistas de casi cuatro décadas de programas educativos neoliberales.

“Rechazamos el intento de las cloacas de la SEP, operadas por su secretario Mario Delgado Carrillo por medio de secuaces como la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, por destituir al compañero Marx Arriaga Navarro de su encargo como Director General de Materiales Educativos”, mencionaron.

Expresaron que “el camarada Marx es el impulsor principal de la construcción del Programa de la Nueva Escuela Mexicana que ha sepultado las orientaciones oscurantistas de casi cuatro décadas de programas educativos neoliberales”.

Recordaron que las Asambleas Estatales de Consulta del Programa y los Libros de Texto las coordinó Arriaga Navarro “con inclusión, tolerancia y sabiduría para dar el peso correcto a propuestas y argumentos. Fueron Asambleas sustantivas de reflexión colectiva y no las clásicas pasarelas para la foto y la promoción personal como lo fueron los foros de consulta de Esteban Moctezuma o las encuestas amañadas para la supuesta desaparición del USICAMM”.

Consideraron que la remoción del funcionario representa un golpe directo al corazón de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y a la dignidad del magisterio que por primera vez en décadas, fue reconocido como diseñador de su propia herramienta de lucha: el Libro de Texto Gratuito.

Exigieron que se expongan las razones pedagógicas del cese, o que se reconozca como un atropello político; respeto al trabajo del innovador; que no se toquen ninguna de las páginas de los Libros de Texto Gratuitos a menos que se realice primero una modificación a la Ley General de Educación.

